شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تعود للسينما بعد غياب وتجسد شخصية شيف في فيلم "سقراط ونبيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة دينا ضمن أحداث فيلم "سقراط ونبيلة" شخصية شيف تحب الطبخ، وتشارك في بطولته مع الفنان أشرف عبد الباقى وأحمد فتحى وسامى مغاروى، ويعيد هذا العمل دينا إلى السينما بعد غيابها أكثر من 3 سنوات منذ أن شاركت فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" التى شاركت فى بطولته مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

فيلم "سقراط ونبيلة"، تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

وقال المخرج هشام الشافعي فى تصريحات سابقة إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه بهذا العمل ويتوقع له نجاح كبير أثناء طرحه فى السينمات .

وكان آخر أعمال الفنانة دينا مسلسل بنت القبائل بطولة كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعارالراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.