شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث بول ماكرتنى عن الجانب المشرق لفترة الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيقونة الموسيقى وعضو فريق " البيتلز " السابق بول ماكرتنى كان له رأى غير متوقع عن فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث أطلق على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، وهو ما أكده فى مقابلة جديدة مع صحيفة صنداى تايمز .

أكد بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية وخاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد والمقرر أن يتم إصداره فى 18 ديسمبر الجارى .



بول ماكرتنى

أكد مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل و القى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى ، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد .

وقال النجم الشهير : "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا ، وقد يكون صحيحا ، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك ، لذلك أقول لنفسى ، "حسنا ، الأمر ليس بهذا السوء ، فكر فى اليوم التالى و فى الحقيقة كان ذلك جيدا .. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".