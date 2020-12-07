بينها "عنها والصيف الأبيض".. جدول عروض يوم الثلاثاء في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي يواصل مهرجان القاهرة السينمائي في اليوم السادس من فعالياته، استكمال برنامج أفلام الدورة 42 والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى 10 من نفس الشهر. وينشر "الخليج 365" جدول عروض يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر في مهرجان القاهرة السينمائي:- 12:30 | خدم | المسرح الكبير. 2:30 | المُريد | المسرح الكبير. 6:00 | عنها | المسرح الكبير. 9:00 | أنيما | المسرح الكبير. 12:00 | التربة الحمراء | المسرح الصغير. 2:30 | الحياة حلوة | المسرح الصغير. 6:30 | الصيف الأبيض | المسرح الصغير. 9:30 | تفاح | المسرح الصغير. 12:30| أرواح جولييت | مسرح الهناجر. 3:30 | سينما الغد 4 | مسرح الهناجر. 7:00 | الحرب الثالثة | مسرح الهناجر. 10:30 | عرض ثانوي | مسرح الهناجر. 6:30 | جاجارين | مسرح we. 9:30 | عنها | مسرح we. 1:30 | يوميات الحصار | أوديون 1. 4:30 | دروس اللغة الألمانية | أوديون 1. 7:30 | العالم القادم | أوديون 1. 10.00| 50 أو اثنان من الحيتان يجتمعان علي الشاطئ | أوديون 1. 1:00 | سينما الغد 3 | أوديون 2. 4:00 | طفل | أوديون 2. 7:00 | نحن من هناك | أوديون 2. 10:00 | الأفضل لم يأتِ بعد | أوديون 2. يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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