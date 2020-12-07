عادل أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسله مع بطل "قيامة أرطغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عادل أديب، تفاصيل جديدة عن المسلسل التركي التاريخي الجديد "باربروس" بعد إختيار ه من قبل الجهة المنتجة للعمل، لتولي مهمة إخراج جزء المعارك والجرافيكس.

وقال أديب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المسلسل يُعد أضخم إنتاج لشركة إنتاج فني قطاع خاص، موضحًا أنه عمل حربي وتاريخي ضخم.

وعن كيفية ترشيحه للمسلسل، قال أديب: "الناس شافت شغلي في مسلسل جزائري عملته قبل كدة لتليفزيون الجزائر ، وعجبهم الشغل.. وكان عمل فيه جزء كبير معارك حربية.. جابوا مخرج أمريكي قبلي لتولي إخراج جزء المعارك والجرافيكس لـ(باربروس) ولكن تم فسخ التعاقد معه، ومن بعده مخرج أوروبي، لكن لم يعجبهم عمله أيضًا، وتم إختياري من بين مخرجين أمريكان وأوروبيين مرشحين".

واستكمل: " أنا معرفش الشركة المنتجة ولا أصحابها، ولكني إكتشفت أنها أكبر شركة إنتاج خاص متخصصة في الأعمال الفنية الثقيلة، ويمتلكها شقيقان يعشقان الفن جدًا، وهما شخصيات محترمة جدًا من تعاملي معهما، وهم محبين للفن وليسوا تجار في الشغلانة".

وأوضح: "اشترطت في تعاقدي معهما، أن العمل يكون بعيدًا عن السياسة، وقلت لهم: (أنا مليش في السياسة، وجاي أعمل عمل فني)، فردوا عليا: "إحنا ما بنعملش ده خالص، ولا في دماغنا".

وأضاف أديب، أن تصوير المسلسل كان من المقرر أن يكون في شهر يناير المقبل ، ولكن لظروف كورونا تم تأجيل تصويره لشهر آخر

يذكر أن، آخر أعمال عادل أديب الإخراجية في الدراما التليفزيونية، مسلسل"جبل الحلال" إنتاج عام 2014، بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، مي سليم، طارق لطفي، كريم محمود عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.