حسين الجوهري يشارك في بطولة "مطبعة هرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يشارك الفنان حسين الجوهري في فيلم "مطبعة هرم" المقرر تصويره الأيام المقبلة.
ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.
والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وبطولة خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد.
يذكر أن آخر أعمال حسين الجوهري مسلسل "2 × الصندق" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة أوس أوس وحمدي المرغني
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