محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان أحمد الفيشاوي، على صورة تجمعه بزوجته نادية الكامل، من حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي. وكتب الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام ": "يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا". من ناحية آخرى عرض مؤخراً لـ"الفيشاوي" فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد الإلكترونية. فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، ومن إخراج محمد نادر، وتأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين

كانت هذه تفاصيل خبر "يذوب قلبي".. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.