أحمد حاتم يهنئ محمود حميدة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد حاتم، الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 7 ديسمبر.

نشر "حاتم" صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بالفنان محمود حميدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق حاتم على الصورة : "أولا كل مين، حط اللاوندي، على القلقشندي، ينفع أفندي، في الفلاحين، ولا كل مين كسر سنونه، و عمل لي نونه، يصدق جنونه، و يرجع جنين، كل سنة وإنت طيب يا برنس".

وعُرض للفنان محمود حميدة مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

وشارك أحمد حاتم ومحمود حميدة في فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد، بطولة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام.