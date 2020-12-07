تراند اليوم : فيديو: محمد رمضان يهدي زوجته وردة من الذهب الخالص في عيد زواجهما

أهدى الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان، زوجته نسرين السيد، وردة فخمة مصنوعة من الذهب الخالص، وذلك بمناسبة عيد زواجهما الثامن.

وشارك رمضان جمهوره بفيديو جديد نشره على صفحته على موقع "إنستغرام" عرض خلاله الهدية التي أهداها لها.

وأرفق مع الفيديو تعليقا قال فيه "إنهاردة ـ اليوم ـ 6 ديسمبر عيد جوازنا الثامن. كل سنة وانتي حبيبتي ورفيقة مشواري وزوجتي وأم أولادي. ربنا يباركلك في حياتنا وأولادنا ويحفظنا من كل سوء".

كان رمضان قد تعرض لعقوبة الإيقاف إلى حين التحقيق معه، بعد أن التقط عددا من الصور مع فنانين إسرائيليين خلال حفل خاص بالإمارات، ما أدى إلى تعليق إنتاج مسلسله "موسى" المقرر عرضه في رمضان القادم.

كما قوبل رمضان بحالة من السخط الشعبي في العالم العربي بسبب تلك الصور ما جعله يصدر أكثر من تعليق على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي حاول منها تخفيف حدة الانتقادات التي بلغت حد التجريح.