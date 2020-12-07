تراند اليوم : داخل الفندق.. صورة تكشف علاقة هنا شيحة بابن أخت إلهام شاهين



بعد تسريب معلومات حول دخول الفنانة المصرية هنا شيحة، في علاقة مع محمود شاهين ابن أخت الفنانة إلهام شاهين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تكشف هذه العلاقة.

حيث نشرت هنا شيحة صورة لها خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينيمائي الدولي، بفستان أسود في صالة داخل أحد الفنادق، وفي الوقت عينه نشر محمود شاهين، الحبيب المحتمل، صورة من المكان نفسه، وقد ظهر في الخلفية وتحديدا على المرآة خلفه انعكاس لشكل هنا وهي تصوره، ما جعل المتابعين يتأكدون من وجود علاقة بينهما.

فيما لم تخرج هنا شيحة لتؤكد أو تنفي، هذه الأقاويل وكذلك ابن أخت الفنانة إلهام شاهين.





