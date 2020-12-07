مارغوت روبي وبراد بيت قد يتعاونان مجدداً بفيلم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - ثنائية براد بيت ومارغوت روبي حققت نجاحاً مميزاً ورائعاً بفيلم: Once upon a time in Hollywood





ووفقاً لتقارير صحفية وموقع "هولا" ،ستحل الممثلة الأسترالية مارغوت روبي البالغة من العمر "30 عاماً" مكان الممثلة إيما ستون في فيلم سينمائي جديد من بطولة الممثل الأمريكي براد بيت البالغ من العمر"56 عاماً" ،وهي المرة الأولى التي سيعمل فيها الإثنان معاً منذ فيلمهما الأخير عام 2019Once upon a time in Hollywood

وهو فيلم قيد التحضير منذ أكثر من عام من قبل مخرج "لا لا لاند" ،داميان تشازيل،ومقرر عرضه إما في أواخر عام 2021 أو مطلع عام 2022 ،وهو الوقت المناسب لموسم الجوائز.



صعدت مارغوت روبي لقمة الشهرة والنجومية خلال فترة وجيزة

مارغوت روبي





وقالت مصادر مطلعة بأن المرشحة الأولى إيما ستون مجبرة على الإنسحاب من الفيلم الجديد مع براد بيت بعد فشل النقاش بينها وبين المخرج وشركة "بارامونت بيكتشرز" حول جدولة مواعيد التصوير ،مما جعل الشركة تبحث عن بديلة مناسبة لدور البطولة النسائية أمام براد بيت،وحدث التواصل مع مارغوت روبي لتؤدي دور البطولة النسائية الأول،ورصدت له ميزانية إنتاج من 80 إلى 100 مليون دولار.

يشار إلى أن مارغوت روبي صعدت لقمة الشهرة والنجومية خلال فترة وجيزة،ورشحت لجائزتي "الأوسكار" و"بافتا"،واختارتها مجلة "تايم "الأمريكية في عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً في العالم،كما اختيرت أيضاً في قائمة أعلى الممثلات أجراً في العالم لتنافس سكارليت جوهانسون.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"