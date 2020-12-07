ماثيو بيري يتبرع لمكافحة كورونا بطريقته الخاصة.. فماذا قدم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - عدد كبير من الأثرياء والمشاهير تبرعوا بعشرات الملايين من الدولارات للأبحاث الطبية لمحاربة جائحة فيروس كورونا، ومساعدة الفئات الأكثر تضرراً من المسنين والأطفال والفقراء،ولم يتأخر نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري من المشاركة.

ماثيو بيري يطلق مجموعة ملابس برسوم شخصيته "تشاندلر"



وكشف الممثل الأمريكي ماثيو بيري عن سلسلة جديدة مع رسوم شخصيته الشهيرة فيه "تشاندلر " في مسلسل "فريندز".

وأعلن الممثل ماثيو بيري البالغ من العمر "51 عاما" عن مشروعه الخيري الجديد عبر إنستغرام، من خلال نشره صورة له مرتدياً تي شيرت أبيض، يزينها رسوم هزلية لشخصيته الشهيرة "تشاندلر" حيث يمكن طلب قمصان وقبعات بيسبول وأكواب مع رسومات ونكات "تشاندلر" بطل مسلسل "فريندز".



ريع المبيعات سيرصد لمنظمة الصحة العالمية

ماثيو بيري



وسيمتد العرض المحدود لأسبوعين فقط بأسعار تتراوح من 15 دولارًا إلى 45 دولارًا ومن المخطط إرسال العائدات لدعم منظمة الصحة العالمية في جهودها الدولية الإغاثية والصحية لمكافحة فيروس كورونا.

وحصدت صورة ماثيو بيري الذي يرتدي فيها أحد قمصان المشروع الخيري على مليوني إعجاب خلال 17 ساعة فقط من نشرها في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".



سيبدأ تصوير حلقة "فريندز الخاصة" في مارس 2021



كما قام ماثيو بيري بنفسه في إعلان الموعد الجديد لتصوير الحلقة الخاصة لمسلسل لم شمل نجوم مسلسل "فريندز" الذي ينتظر عرضها الملايين من محبيه، فكتب ماثيو بيري على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "في 12 نوفمبر/تشرين الثاني "تصوير لم شمل فريندز تأجل إلى بداية شهر مارس/آذار. ويبدو أن الكثير من العمل ينتظرنا في العام القادم،وهذا ما أحبه".



هؤلاء سيكونون في حلقة لمّ شمل "فريندز" الخاصة

ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر



ومن المفترض كما أعلن سابقاً مشاركة كل أبطال مسلسل "فريندز" الأساسيين في حلقة "لمّ الشمل" الخاصة بمسلسل "فريندز"، وهم: ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.

وقيل إن كل نجم سيتقاضى تقريباً مليون دولار،أجراً عليها،وهو أعلى أجر يدفع مقابل تصوير حلقة تلفزيونية.

يشار إلى أن مبادرة ماثيو بيري الخيرية قد قوبلت باستحسان وتقدير متابعيه في "إنستغرام" ،ورحبوا بكتابته بوست بعد غياب عن الكتابة في السوشيال ميديا لأكثر من 5 أشهر،كما رحبوا بعودته للتمثيل في حلقة "لم الشمل" الخاصة بمسلسله الأشهر "فريندز" الذي شاهد حلقته الأخيرة 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة ،مما يجعلها الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في مطلع القرن الحادي والعشرين الحالي.

وقد بدأ عرض مسلسل "فريندز" من عام 1994 لغاية عام 2004،وظلت علاقة وصداقة أبطاله مستمرة مع بعضهم بعضاً لمدة 15 عاماً،وجميعهم سعداء بعودتهم للعمل معاً واستعادة زمن مسلسلهم الذهبي الجميل.

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