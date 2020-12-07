ابنة الراحله "ماجدة" تتسلم جائزة النيل عن والدتها

كرم المجلس الأعلى للثقافة الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي ، بجائزة النيل عن دورها في المجال الفني، وتسلمتها الفنانة غادة نافع ابنتها اليوم من المستشار هشام عزمي .

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جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم

الاجتماعية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.

رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي في 16/1/2020، عن عمر يناهر 89 عامًا، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد بالوسط الفني لفقدان إحدي أعمدة فن الزمن الجميل.

وخلال مسيرة الفنانة ماجدة الصباحي، سواء الفنية أو الشخصية، مرت

علي كواليس خاصة، آثارت جدلًا وسط الجمهور خلال السنوات الماضية،منها بشائعات إنها يهودية الديانة بالرغم من أصولها المسلمة، لكن مستشارها الإعلامي نفى الأمر>

وقالj ماجدة الصباحي، إنها اسكنت في شقة مؤجرة كانت تابعة للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وهو السبب وراء الشائعة، فترجم بعض الأشخاص ذلك الشائعة لواقع، وأيضًا لأنها كانت تدرس اللغة العبرية، وذلك على الرغم من أن ماجدة الصباحي أسست مسجداً في منطقة الدقي بالقاهرة .