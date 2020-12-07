عمرو دياب يحسم الجدل حول أسماء أغاني ألبومه الجديد

نفت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، أسماء الأغاني المتداولة، إضافة إلى فريق عمل ألبومه الجديد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت الصفحة بخصوص انتشار توقعات أغاني الألبوم الجديد، قائلة: "لا صحة عن ما يتم تداوله من أنباء حول مشاركة أغاني بعينها أو شعراء أو موزعين في الألبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الألبوم قريبا".

وجاء النفي بعد توقعات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من

محبي دياب، أسماء أغاني ألبومه الجديد وفريق عمله، خاصة مع اقتراب الموعد الاعتيادي لطرح ألبومه الجديد.

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يذكر أن آخر إصدارات دياب الغنائية، كانت من خلال أغنية "الجو جميل" التي تم طرحها في مطلع نوفمبر الجاري، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع:أحمد عادل.

إضافة إلى كليب أغنية "أماكن السهر" الذي تم طرحه خلال أغسطس الماضي، وحصد أكثر من 25 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: تامر حسين ، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب إخراج: أحمد النجار.

كما شارك أخيراً في ختام فعاليات مهرجان الجونة، بحفل غنائي حضره مجموعة كبيرة من فناني المهرجان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، قدم فيها مجموعة غنائية مميزة من أغنياته القديمة والجديدة، أبرزها "نور العين، ميال، شوقنا، ليلي نهاري، أماكن السهر، بحبه، الجو جميل".