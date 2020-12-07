هنادي مهنى وأحمد خالد صالح يتألقان على ريد كابت القاهرة السينمائي

تألق الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، على ريد كابت اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 .

ونشرت "هنادي" صورة جمعتها بزوجها أحمد خالد صالح على الريد كاربت، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وحرص الثنائي على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة، بعد انتهاء شهر العسل، وذلك لحضور عرض مسلسل "أنصاف

مجانين"، والذي يقوم ببطولته أحمد خالد صالح.

"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة السعودية د. شيماء شريف والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق

في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

وكانت هنادى مهنا طرحت كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له.

كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.