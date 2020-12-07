الأردنية تارا عبود ضمن نجوم الغد العرب 2020

بعد أسابيع من اختيار تارا عبود كإحدى مواهب مبادرة ماد رايزينج سلِبرتي، أعلنت إحدى المجلات الشهيرة عن اختيار الممثلة الأردنية الصاعدة ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب 2020 التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها المجلة عن اختياراتها لبرنامج نجوم الغد العرب، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة على هامش المهرجان، وتجمع صُنَّاع الأفلام من داخل وخارج العالم العربي لترويج وتطوير أساليب الحكي من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى إدارة البرنامج واختيار نجومه مراسلة المجلة في العالم العربي ميلاني غودفيلو، بمشاركة من زملائها في

المجلة، المحرر مات مولر، والناقد فين هاليغان. ماد رايزينج سلِبرتي التي أختيرت تارا لها سابقاً، هي مبادرة أطلقتها شركة MAD Solutions، وتسعى الشركة من خلالها لرعاية عدد من مواهب التمثيل العربية التي تلمع كل يوم وتحتاج إلى حاضنة نمو مستدامة تضمن لهم أفضل استراتيجيات التسويق والدعاية.

وأطلقت MAD هذه المبادرة من خلال MAD Celebrity، وهي إحدى شركاتها التي قدمت خدماتها لأكثر من 50 من نجوم الصف الأول والفنانين الفعالين بصناعة الترفيه العربية، وساندتهم خلال أكثر من 400 عمل فني وفي

أكثر من 100 حدث على المستوى المحلي والدولي.

وقد بدأت تارا مسيرتها بعدد من الأفلام القصيرة، بداية بفيلم ورا الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم قدمت دوراً رئيسياً بفيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الممثل عامر الخفش، 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، والفيلم الحائز على جوائز حياة (2019) للمخرجة لين عوض.

وبعد دورها بالمسلسل الأردني "عبور" الذي عُرض عربياً خلال موسم رمضان التلفزيوني في 2019، رشحتها النجمة صبا مبارك لدور البطولة للمخرج المصري محمد دياب لبطولة فيلمه المنتظر أميرة الذي ينتجه المخرج والمنتج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي "فيلم كلينك"، وتتولى توزيعه في العالم العربي MAD Solutions، بينما تستحوذ على حقوق توزيعه بباقي أنحاء العالم الشركة الفرنسية العريقة بيراميد إنترناشونال.

