قميص أوباما بـ 192 ألف دولار!

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باراك أوباما وزوجته ميشال اوباما
ذكرت شبكة “CNN” ان القميص الذي ارتداه أوباما عندما كان يلعب لفريق كرة السلة في مدرسة Punahou School الثانوية الذي ارتداه في هونولولو، قد تم بيعه مقابل مبلغ قياسي بلغ 192 ألف دولار.
وقالت مزادات “غوليان” إن العرض الذي تم تقديمه هو الأعلى على الإطلاق مقابل قميص مدرسة ثانوية.
وهذا العرض أتى بعد عام من بيع قميص كرة السلة الذي ارتداه نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس يبرون جيمس، عندما كان تلميذا ثانويا مقابل 187500 دولار، بحسب “The Hill”
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