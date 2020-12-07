تحديد موعد عرض فيلم “بـ100 وش” في صالات السينما

متابعة بتجـــــــــرد: حدد منتج الفيلم المصري “بـ100 وش” المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة، موعد عرض الفيلم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل يحمل نفس الاسم.

وقال المنتج جمال العدل إن عرض “فيلم بـ 100 وش” في السينمات سيبدأ في عيد الفطر المقبل ومن المقرر أن يكون فريق عمل الفيلم نفس الفريق الذي قدم المسلسل، بحسب صحيفة “المستقبل”.

وبحسب تصريحات سابقة للمنتج جمال العدل لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، فقد قرر تحويل المسلسل إلى شاشة السينما بدلا من تقديم جزء ثاني له، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في موسم دراما شهر رمضان 2020.

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم”، فإن “بـ100 وش” هو أول مسلسل مصري يتم تحويله إلى شاشة السينما، بعدما جرت العادة بتحويل الأفلام السينمائية إلى الدراما التلفزيونية، مثل أفلام “الكيف” و”العار” و”ثلاثية نجيب محفوظ”.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف الدسوقي.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير “لؤى عمران”، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن فتحي “مصطفى درويش” نصب على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا وهناك كونوا فرقة لجمع أموال المعيشة.