دريك يطلق شمعة معطرة تفوح منها رائحته

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق النجم الكندي دريك مجموعة شموع معطرة تفوح منها رائحته الخاصة تحت إسم “Carby Musk”. وتعاون دريك مع شركة Revolve لإطلاق مجموعة شموع تتألف من 5 شموع من بينها شمعة تحمل رائحته التي يبلغ سعرها 80 دولاراً أميركياً. ويتكون عطر “Carby Musk” من الكشمير والعنبر وعطر الجلد المدبوغ والمسك.

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