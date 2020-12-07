منى السابر تكشف عن مسرّب التسجيل الصوتي الذي هددت فيه ابنتها حلا الترك

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة بعد تسريب تسجيل صوتي لوالدة الفنانة البحرينية حلا الترك “منى السابر” وهي تهدد ابنتها بفضحها وفضح والدها المنتج البحريني محمد الترك وجدتها على الملأ وذلك بعد أن أقدمت حلا على رفع قضية ضدها بتهمة سوء استغلال أموالها.

وبعد الكثير من الأخذ والرد حول كلام منى في التسجيل الصوتي٬ كشفت الأخيرة رداً على سؤال إحدى متابعاتها عن تفاصيل القضية التي رفعتها حلا ضدها٫ بأن جدّة حلا هي من قامت بتسريب التسجيل وأنها السبب في كل المشاكل التي تحدث بينها وبين ابنتها.

وتابعت منى قائلةً: “أنا رح أقول السالفة من الأول وقاعدة أفكر أكتب وأؤلف كتاباً لأنه الخبث والخبائث تدرس عندهم بس الحمدلله الله خلصني من الناس اللي عادي تبيع نفسها وضميرها”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بتسجيل صوتي لمنى السابر مرسل لابنتها حلا، هددتها من خلاله بفضحها قائلةً: “شوفي يا حلا أنا بس أحب أخبرك شغلة. أي شيء يصير أوك وإذا أنا مثل ما انت تقولين أنا بايقة بيزاتش بس قبل ما أنا أدش وأحد رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم بلا استثناء مو بس جدتك رح أفضحك إنت وأبوكي”.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة الأسرار التي ستكشفها منى والفضائح التي وعدت بإفشائها عن عائلة الترك.