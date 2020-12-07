هل تحظر غوغل مواقع على أجهزة مستخدميها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن شركة غوغل الأميركية يمكن أن تحظر عدداً كبيراً من المواقع من على أجهزة مستخدميها خلال الفترة المقبلة، وفق تحذير أطلقته تقارير صحافية عالمية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع إنغادجيت Engadget التقني المتخصص، أن غوغل في طريقها لأن تحظر عددت من ملحقات متصفحها “غوغل كروم” بسبب ارتكابها “ممارسات مخادعة”، على حد وصف الشركة.

“خطر بالغ”

من جهتها، لفتت غوغل إلى أن ملحقات “كروم” الخاصة بـ”IAC” تسبب الكثير من المتاعب لمستخدمي متصفحها، وقد يتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقها. كما تتهم تلك الملحقات الخاصة بـ”غوغل كروم” بتقديم ميزات للمستخدمين “خادعة” لهم هدفها فقط عرض “إعلانات إضافية” من دون تقديم أي خدمة لهم.

إلى ذلك رصدت غوغل أن تلك الملحقات الخادعة تجمع أيضاً بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، وتستخدمها في أغراض إعلانية ما يعرض خصوصية مستخدمي “غوغل كروم” لخطر بالغ، بحسب تعبيرها.

ورصدت التقارير الإخبارية أن غوغل حظرت بالفعل 5 امتدادات تابعة لـ”IAC” وفي طريقها لمنع عدد أكبر من الملحقات على “غوغل كروم”.

“لم تتخذ قرارات بعد”

في هذا السياق، أوضح المتحدث باسم غوغل، سكوت ويستوفر، أن الشركة كانت “تراجع” الامتدادات المتبقية لـ IAC، لكنها لم تتخذ قرارات بشأن ما يجب فعله بعد.

ومع ذلك، اتهمت فاليري كومبس، من شركة “IAC”، غوغل بأنها تنفذ انتقاماً لمنع المنافسة ولتقليص نشاطها المميز على “غوغل كروم”.

يشار إلى أن شركة “IAC” تمتلك محرك بحث جديد يطلق عليه “ماي واي”، ويستخدم إعلانات ونتائج من غوغل إلا أنه حقق في الفترة الأخيرة شهرة واسعة.