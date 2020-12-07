إلهام شاهين عن ندوة وحيد حامد: "كانت مظاهرة حب وشكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورة لها خلال حضورها ندوة السيناريست وحيد حامد، التي أقيمت لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". علقت إلهام شاهين: "ندوة أستاذنا وقدوتنا وصديقنا وحبيبنا الأستاذ الكاتب العبقري وحيد حامد كانت مظاهرة حب وشكر وعرفان وإمتنان من كل زملائه وتلامذته وجمهوره.. ربنا يخليه لنا ويعطيه الصحة يارب.. ويمتعنا بكتاباته وآراءه وأفكاره. تكريم الأستاذ وحيد هو تكريم للفن الجميل الراقى الهادف البناء.. مبروووك يا فنان يا كبير". وقام مهرجان القاهرة السينمائي بمنح وحيد حامد الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي في افتتاح دورته الـ42.

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