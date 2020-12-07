امتنعت عن الطعام وعانت من ألم شديد.. ابن أماني جادو يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال عمرو عشماوي ابن المطربة الراحلة أماني جادو، إن والدته كانت مصابة بداء القلب ولكنها كانت متعايشة مع مرضها، ولكن وفاتها جاءت بسبب هبوط حاد في دورتها الدموية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي كشف "عشماوي"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدته قائلًا: "والدتي أصيبت بجزع في القدم قبل وفاتها بيوم، جبتلها الدكتور وعملها جبيرة في رجليها وطبعا كانت بتحس بألم كبير جدًا".

وأضاف: "منعت الأكل والشرب وكل حاجة قولتلها لا كدا مش هينفع في علاج وحاجات ولازم تاكلي، تاني يوم روحت الشغل ولاقيت ابني بيكلمني بيقولي لا تعالى عشان الحالة مش مستقرة، وفعلا جريت وخدتها وروحنا القصر العيني، وتوفيت هناك".

ورحلت المطربة أماني جادو، الجمعة الماضية، وهي مطربة مصرية شاركت في عدد كبير من الأغنيات الناجحة أبرزها: "يا أرض ارسي، حلاوة عروستنا، ليالي الفرح، عرايس القنال".

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية بينها: "طلقة رصاص"، "لا مؤاخذة يا دعبس"، "البشاير".