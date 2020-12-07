أحمد مكي في صورة من كواليس "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد مكي من كواليس مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. وظهر في الصورة المتداولة الفنان أحمد مكي رفقة الفنان أحمد حلاوة خلال تصوير أحد المشاهد بالمسلسل. مسلسل "الاختيار 2"، يجمع مكي بالفنان كريم عبدالعزيز، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان أمير كرارة. المسلسل سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.

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