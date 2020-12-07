محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نعى الفنان السوري قصي خولي، المخرج السوري علاء الدين كوكش، الذي رحل اليوم. نشر "خولي" صورة المخرج، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق: "المخرج علاء الدين كوكش في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اسكنك الله فسيح جناته". أعلنت الخبر الفنانة أمل عرفة، عبر حسابها بموقع "تويتر". كتبت أمل "رحل شيخ المخرجين الاستاذ علاء الدين كوكش، عزائي لعائلته ومحبيه الله يرحمه". من أبرز أعمال "كوكش"، مسلسلات "مذكرات حرامي"، "حارة القصر"، "ساري"، "سيرة بني هلال"، "الذئاب"، أبو كامل"، "حصاد السنين".

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي ينعى المخرج السوي علاء الدين كوكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.