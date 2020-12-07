محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور بسعادتها عن دورها في حكاية "ربع قيراط" ضمن سلسلة مسلسل "إلا أنا".
قالت ريهام خلال لقاء لها مع قناة "Ten" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي: "أنا كنت حابة المسلسل ومصدقة اللي أنا بعمله، لكن بالأمانة ربنا كرم بزيادة".
يذكر أن قصة "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ريهام عبد الغفور عن دورها في مسلسل إلا أنا: "ربنا كرم بزيادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.