تراند اليوم : وفاة مخرج عربي شهير.. قضى أيامه الأخيرة بدار المسنين

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وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم في العاصمة السورية، بعد أن قضى كوكش سنواته الأخيرة داخل دار للمسنين.
وكان عدد من الفنانين والمخرجين السوريين قد حرص على نعي الراحل علاء الدين كوكش، من أبرزهم تيم حسن.
وكتب تيم حسن على حسابه على تويتر : "رحم الله المخرج البارز علاء الدين كوكش صانع الكثير من الأعمال السورية الجميلة المتنوعة و الراسخة في ذاكرتنا .. تعازي لأسرته الكريمة و كل محبيه".
كما نعته أمل عرفة أيضا على حسابها في تويتر قائلة : "رحل شيخ المخرجين الأستاذ علاء الدين كوكش عزائي لعائلته ومحبيه الله يرحمه".
ومن أبرز أعماله في الثمانينيات والتسعينيات: "وضاح اليمن"، "تجارب عائلية"، و"الذئاب" و"أبو كامل"، ومن مسلسلاته الحديثة "البيوت أسرار"، والجزء الأول من "أهل الراية"، و"رجال العز".
ويزخر مشوار المخرج الراحل علاء الدين كوكش بالعديد الأعمال التلفزيونية الخالدة في ذاكرة المشاهد السوري، مثل "حارة القصر"، و"أسعد الوراق".
وكان آخر أعمال كوكش كمخرج مسلسل "القربان"، الذي عرض في عام 2014، وهو من بطولة رشيد عساف وأمل عرفة.