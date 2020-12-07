تراند اليوم : لأول مرة.. وحيد حامد يكشف مفاجأة عن " شحاتة أبو كف"

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وقال حامد فى كتابه الصادر خلال مهرجان القاهرة السينمائي إن قصة الفيلم،: " كان من المقرر أن يكون بطل العمل، شحاتة أبوكف، أهلاوي وسيصور في نادي الأهلي، ولكن بسبب تأجير ملعب النادي الأهلي فشل التصوير، وتحول العمل إلى نادي الزمالك وتم التصوير فى نادي ميت عقبة".
وأضاف أن واصف فايز منتج فيلم غريب فى بيتي الذي قام ببطولته الفنان الزملكاوي الراحل نور الشريف، توقع خسارة أمواله بعد أن علم أن بطل الفيلم سيكون لاعبا زملكاويا وسيسجل 6 أهداف فى نادي الأهلي.
وتابع قائلا: "منتج العمل حين علم ما حدث كاد يلطم، وقال لي: إزاي أعمل فيلم بطله نجم في نادي الزمالك ويحرز 6 أهداف فى الأهلي، وأن أغلب المصريين أهلاوية، الفيلم هيخسر كدة".
وكانت ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد قد أقيمت خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث حرص عدد من الفناني على حضور الندوة.