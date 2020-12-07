الليلة.. أحمد شوقي يُحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوي

يستعد المطرب أحمد شوقي لإحياء حفل موسيقى عربية على مسرح النهر بساقيةعبدالمنعم الصاوي، الإثنين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

من المقرر أن يقدم "شوقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

ويشار إلى أن أحمد‌ ‌شوقى‌ ‌مطرب‌ ‌مصري‌، ‌خريج‌ ‌معهد‌ ‌الموسيقى‌ ‌العربية‌، ‌وهو‌ ‌يعشق‌ ‌الغناء‌ ‌والطرب‌ ‌الأصيل،‌ ‌من‌ ‌الصغر‌ ‌وكان‌ ‌أغلبية‌ ‌النجوم‌ ‌في‌ ‌طفولتهم‌ ‌يغني‌ ‌في‌ ‌الحفلات‌ ‌المدرسية، ‌أو‌ ‌أي‌ ‌مناسبة ‌عائلية ‌ليظهر‌ ‌موهبته‌ ‌التي‌ ‌أصبحت‌ ‌كل‌ ‌حياته‌،

‌وقد‌ ‌امتهن‌ ‌واحترف‌ ‌الغناء‌ ‌مثل‌ ‌النجوم‌ ‌ الكبار‌ ‌ليلحق‌ ‌بهم‌ منذ ‌أكثر‌ ‌من‌ ‌ثماني‌ ‌سنوات.‌

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.