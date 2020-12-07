- 1/2
- 2/2
النجم المصري محمد صلاح
سجل النجم المصري ، محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا تفوق به على النجم البرتغالي رونالدو كريستيانو، ليواصل مهاجم ليفربول هوايته في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.
فقد استطاع “مو” أن يسجل الهدف رقم 84 بعد أن لعب 131 مباراة في الدوري الإنكليزي ليتفوق بذلك على “الدون البرتغالي” الذي سجل نفس العدد من الأهداف ولكن في 196 مباراة، عندما كان لاعبا في نادي مانشستر يونايتد.
وكان نجم “منتخب الفراعنة” قد سجل أمس الأحد، هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه وولفرهامبتون.
وبهدف الذي سجل صلاح في مباراة أمس يكون حقق إنجازه الجديد بعدد مباريات أقل بـ 65 مباراة عن “صاروخ ماديرا”.
وكان صلاح قد فاز بلقب هداف الدوري الإنكليزي مرتين، كما فاز بلقب أفضل لاعب في “البريميرليغ” مرة واحدة، ويحتل حاليا المركز الثالث في الدوري لهذا الموسم بتسعة أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر الحالي مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفرت لوين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يسجل رقما قياسيا يتفوق به على رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.