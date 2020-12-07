تراند اليوم : نيللي كريم وماجد الكدواني جوزين في الحلال قريبا – تفاصيل

يستعد صناع فيلم “جوزين في الحلال” لانطلاق تصوير الفيلم بداية العام المقبل 2021.

وعلم موقع “ET بالعربي” عن تحضير الفنانة نيللي كريم لفيلم جديد بعنوان “جوزين في الحلال” مع الفنان ماجد الكدواني وإخراج محمد علي ومن المقرر أن يبدأ تصويره بداية العام المقبل، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يحمل رسالة للأزواج.

وتخوض نيللي كريم الموسم الرمضاني المقبل من بوابة شركة العدل جروب، بمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة، ولم يتم الاستقرار بعد على باقي أسرة المسلسل، ولم يبدأوا التحضيرات له بعد، حيث ينتظرون انتهائها من تصوير فيلم “العميل صفر” مع الفنان أكرم حسني.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.