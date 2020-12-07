تراند اليوم : الإحتياط واجب.. أحمد أمين يحذر جمهوره من كورونا – صورة

أعرب الفنان أحمد أمين عن قلقه بسبب عدم اكتراثه خلال الفترة الماضية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

بعد مشاهدة “ما وراء الطبيعة”… محمد جمعة لـ أحمد أمين: فخور بيك

وغرّد أمين عبر حسابه على Twitter كاتبًا: “أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه.. منغير رعب.. بس حسيت اني أهملت شويتين.. خدو بالكم من نفسكم”

تابع: “أنا الحمد لله بخير وماعنديش مشكلة لغاية دلوقتي.. بس الاحتياط واجب”.

وكان مسلسل “ما وراء الطبيعة” هو أحدث أعمال أحمد أمين الفنية.

ويتكون المسلسل من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل “ما وراء الطبيعة” مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

“ما وراء الطبيعة” من بطولة أحمد أمين في دور “الدكتور رفعت اسماعيل” ورزان جمّال في دور “ماجي ماكيلوب” وآية سماحة في دور “هويدا” خطيبة “رفعت” السابقة، ورشدي الشامي في دور “رضا” شقيق “رفعت إسماعيل” الأكبر، وسما إبراهيم في دور “رئيفة” شقيقة “رفعت إسماعيل”.



