حفل غنائي لـ محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلاً غنائياً لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الاحد الموافق 27 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية، على أن تكون سعر تذكرة الحفل موحدة لجميع الفئات

بقيمة 125 جنيه.

شهد معهد الموسيقى العربية عدد من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضور كامل العدد ونفاد سريع لتذاكر الحفل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خاصة مسارح الأوبرا المصرية، ومعهد الموسيقى العربية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.