الليلة.. أحمد شوقي يحيى حفل غنائي فى ساقية الصاوي

يستعد المطرب أحمد شوقي لإحياء حفل موسيقي عربية على مسرح النهر بـ ساقيةعبدالمنعم الصاوي، الأثنين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم "شوقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

ويشار إلى أن أحمد‌ ‌شوقى‌ ‌مطرب‌ ‌مصري‌ ‌خريج‌ ‌معهد‌ ‌الموسيقى‌ ‌العربية‌ ‌وهو‌ ‌يعشق‌ ‌الغناء‌ ‌والطرب‌ ‌الأصيل،‌ ‌من‌ ‌الصغر‌ ‌وكان‌ ‌أغلبية‌ ‌النجوم‌ ‌في‌ ‌طفولتهم‌ ‌يغني‌ ‌في‌ ‌الحفلات‌ ‌المدرسيه‌ ‌أو‌ ‌أي‌ ‌مناسبه‌ ‌عائليه‌ ‌ليظهر‌ ‌موهبته‌ ‌التي‌ ‌أصبحت‌ ‌كل‌ ‌حياته‌

‌وقد‌ ‌امتهن‌ ‌واحترف‌ ‌الغناء‌ ‌كمثل‌ ‌النجوم‌ ‌ الكبار‌ ‌ليلحق‌ ‌بهم‌ ‌من‌ ‌أكثر‌ ‌من‌ ‌ثماني‌ ‌سنوات.‌

الجدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.