نفاد تذاكر حفلي عمر خيرت في دار الأوبرا

نفدت تذاكر حفلي الموسيقي الكبير عمر خيرت، المقرر إقامتهما في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

يذكر أن خيرت يستعد لإحياء حفلين موسيقيين، الأول يوم الخميس 15 ديسمبر، يليه الحفل الثاني يوم الجمعة 16 ديسمبر، وذلك على المسرح الكبير بالأوبرا.

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يذكر أن خيرت أحيا أخيراً حفلًا موسيقيًا على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل حضورًا كامل العدد من جمهوره، على مسرح المنارة المفتوح، إضافة إلى عدد من رجال الدولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، إضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية

في القاهرة والإسكندرية.وأعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.