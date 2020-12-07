مؤسسة «س» تطلق مسابقة أيمن سلامة للتأليف المسرحي

تنظم مؤسسة « س » للثقافة والإبداع للعام الخامس على التوالي، مسابقة أفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي.
بالتعاون وبدعم من المؤلف الكبير أيمن سلامة، على هامش الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والمقامة بمحافظةأسيوط فى الفترة خلال شهر مارس المقبل.
قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، تبلغ قيمة الجائزة هو 3 الاف جنيه مصري.
وأضاف : "ان أهم شروطالمسابقة أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث و الفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، وأن يكون المؤلف من محافظات الجنوب ولا يتعدى سنه 45 عاما وألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى".
مشيرا إلى أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 15 فبراير 2021 والتي ترسل على ايميل المؤسسة .
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