تايلور سويفت: من حقي إخفاء مشاعري

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أن من حقها عدم البوح بمشاعرها، أو الإفصاح عن تفاصيل قصة حبها وارتباطها بالممثل البريطاني جو الوين الذي ترتبط معه بقصة حب منذ مايو 2017.

وتبحث المطربة الحسناء حالياً مع خطيبها خططهما للانتقال لمرحلة أخرى من علاقتهما بالزواج وتكوين أسرة.

وكانت قد وصفت الوين بأنه أحد «الثوابت» الآمنة في حياتها، ويتحدث المقربون منها أنها غنت له خصيصاً العديد من أعمالها ومن أبرزها London Boy أو فتى من لندن، وكورنيليا ستريت.

وصرحت سويفت من قبل بأنها تدرك شغف الناس بمعرفة تفاصيل حبها وحياتها، ولكن تؤمن أن من حقها بالمقابل أن تحتفظ بخصوصية علاقتها، ويتركز الحديث عنها حول العمل وفقط.

وقالت مطربة «عاشقة» إن أغنية Peace أو سلام استلهمتها من علاقتها الرومانسية مع الوين، الذي شعرت معه بالأمان بعد أن تملكها الرعب من تجربة الارتباط برجل.

وكانت قد ألمحت إلى خطيبها في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته نتفليكس عنها بعنوان ميس أمريكا، «وقعت في حب رجل مدهش و متوازن في حياته، وقررنا معاً أن نحتفظ بخصوصية علاقتنا، أنا سعيدة بطريقة لم أشعر بها من قبل».

من جانبه، أكد الوين حقه في أن يحب ويرتبط بعيداً عن عيون الإعلام والسوشيال ميديا مؤكداً «لا أحد يجبرني على أن أشارك حياتي الخاصة مع الآخرين».

وأوضح «لم أستشر أحداً في علاقتي مع سويفت لأن شعوري تجاهها كان واضحاً منذ اللحظة الأولى التي قابلتها فيها».