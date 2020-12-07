صور تكشف علاقة الحب بين هنا شيحة وإبن شقيق إلهام شاهين

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة هنا شيحة الجدل بعلاقة عاطفية جديدة تربطها بمحمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهم شاهين، كشفت عنها صورة نشرتها على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.‏

وظهرت هنا في الصورة وهي تتواجد في أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من ‏اللون الأسود ونظارة شمس.‏

ونشر محمود شاهين صورة له عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام”، من ‏نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا وفي نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.

وكذلك نشر مقطع فيديو ‏مع هنا وظهرا يرقصان بعفوية مع أمير شاهين وزوجته على أغنية “زي ما هي حبها” للنجم مدحت صارح ليسارع صديق شاهين على الاشارة بأصبعه الى هنا بعد ذكر عبارة “حبيبتك” في الأغنية، الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام، حيث اعتبر العديد من المشاهدين أن الشاب كشف بالفعل وجود علاقة بين الفنانة المصرية والشاب.

ليربط الجمهور بين الصورتين مؤكدين وجود علاقة عاطفية تربط بين الاثنين، خاصة مع انتشار شائعات ارتباط الاثنين خلال الفترة الماضية بسبب تكرار ظهورهما معًا ‏في عدد من الأماكن ولم يعلق الطرفان على أي من هذه الأنباء.‏

يذكر أن هنا شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وإيهام الخاطفين له بأنها قُتلت.