رد صارم من إبنة دريد لحام على شائعة وفاة والدها

متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بوفاة الفنان السوري القدير دريد لحام، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة وسط حزن شديد من قبل محبيه وجمهوره العريض.

وأكدت ديمة، ابنة القدير دريد لحام في تصريحات لصحيفة “النهار” أنه يتمتع بصحة جيدة وبخير، وأعربت عن استيائها من هذه الأخبار التي تم تداولها مؤكدة أنها مجرد شائعات مغرضة.

من جانب آخر، أثار لحام ضجة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل شارع شيكاغو، وقال في تصريحات صحافية إن أكثر ما جذبه لهذا العمل هو ابتعاده عن الأفكار التقليدية والنمطية.

وأشار دريد لحام إلى أن شارع شيكاغو يتميز بعرضه أحداثاً تاريخية وقعت في أربعينات وخمسينيات القرن الماضي، موضحاً أن ذلك يدخل في دائرة الوعي الخاصة به، كما أنه يقدم تاريخاً لشارع صغير من شوارع دمشق والأحداث المرتبطة به بعيدًا عن النمطية التي تقدم على أنها بيئة دمشقية.

يُذكر أن مسلسل “شارع شيكاغو” قد تعرض لانتقادات كثيرة وذلك لأنه يحوي مشاهد جريئة اعتبرها البعض تتنافى مع تقاليد المجتمع العربي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة “قبنض”، وبطولة: دريد لحام، سلاف فواخرجي، مهيار خضور، أمل عرفة، شكران مرتجى، وعدد آخر من النجوم.