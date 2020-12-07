لاميتا فرنجية تضع مولودها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مولودها الثاني "إيريك"، اليوم. نشرت لاميتا صورة مولودها داخل "قفص" وبجانبه شقيقته، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". علقت لاميتا على الصور :"مرحبًا بك في المنزل، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرا يا عزيزي إيريك". وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه

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