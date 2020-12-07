نجل عبدالله محمود يحيي ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيا الفنان أحمد عبدالله محمود ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل عبدالله محمود، الموافق 6 ديسمبر. نشر أحمد صورة لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "عيدك في الجنة يا حبيب وصاحب عمري، اليوم ذكرى ميلاد والدي العزيز رحمة الله عليه". الفنان عبدالله محمود، أصيب بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ 41.

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