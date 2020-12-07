تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بإعلان تحولها إلى ذكر



فاجأت الممثلة الكندية الشهيرة، التي رشحت من قبل لجائزة أوسكار، إلين بيج، الجميع وأعلنت تحولها إلى ذكر.

وقالت بيج (33 عاما) في رسالة إلى جمهورها ومعجبيها عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها غيرت اسمها ليصبح "إليوت".

وتابعت: "أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال حياتها، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين إلى ما لا نهاية. أشكركم على شجاعتكم وكرمكم وعملكم الدؤوب لجعل هذا العالم مكانا أكثر شمولية ورحمة، وسأقدم كل ما بوسعي وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر محبة ومساواة".

وواصت إلين بيج: "أحب كوني متحولة وكلما تمسكت بنفسي أكثر واعتنقت فكرة من أنا بشكل كامل، كلما حلمت وزاد قلبي ونما أكثر إلى جميع الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يتعاملون مع المضايقات وكراهية الذات والإساءة والتهديد بالعنف كل يوم: إنني أراكم وأحبكم وسأفعل كل ما في وسعي لتغيير هذا العالم للأفضل".

وجاءت انطلاقة إلين بيج نحو النجومية واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال بطولتها فيلم الدراما النفسيه "هارد كاندي" إنتاج عام 2005، ثم بعد ذلك بعامين لعبت دور البطولة في فيلم "جونو" الشهير لجيسون ريتمان وديابلو كودي، والذي نالت عنه ترشيح لجائزة الأوسكار من بين جوائز أخرى.





