تراند اليوم : نجمة «أرب آيدول» تحلق شعرها زيرو بسبب إصابتها بمرض نادر



صدمت الفنانة المغربية،"عبير العابد"، جمهورها بحلق شعرها للمرة الثانية على التوالي بسبب معاناتها من مرض استهدف فروة رأسها.

وشاركت "العابد" متتبعيها على صفحتها بموقع "إنستغرام" مقطع فيديو وهي تقوم بالتخلص من شعر رأسها بواسطة اَلة الحلاقة، معلقة بالقول:"مرة اخرى حيدنا الشعر و تهنينا، ما كاين لا دراما لا والو”.

وأضافت خريجة برنامج المواهب "أرب اَيدول" عن مرضها الذي لم تذكر اسمه أو سببه:"سيدي ربي باقي ما جاب شفاء و ملي بديت عاود ننتف راسي مزيان قلت اللهم نعاود المحاولة حتى يفرج الله.. البنات لي بحالي راه ديما كنقولكم ما عنديشي الحل حتى أنا ولكن على الأقل كنحاول ان شاء الله تكون هادي وتوبة”.

وكانت الفنانة الشابة قد أثارت تكهنات متتبعيها بعد حلقها لشعر رأسها أول مرة، لتكشف فيما بعد عن سبب إقدامها على ذلك.





