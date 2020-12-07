الليلة.. إعادة عرض "أرض الرحل" و"حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض في الثامنة من مساء اليوم، الأثنين، بالمسرح الكبير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

الفيلم الأمريكي لفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في

الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

كما يعاد عرض الفيلم المصري "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في السادسة والنصف من مساء اليوم، بمسرح WE، في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20

عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.