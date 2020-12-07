تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم "دروس اللغة الألمانية"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين بمسرح we في دار الأوبرا، فيلم "دروس في اللغة الألمانية"، إخراج بافل جي، فيسناكوف من بلغاريا وألمانيا، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية.
تدور أحداث الفيلم حول نيكولا، الذي يعمل سائقًا في بلغاريا، لكنه يقرر الانتقال إلى ألمانيا ليبدأ بداية جديدة يتخلص فيها من ماضيه السيئ. قبل السفر يجد نفسهيعيد النظر في ماضيه ليسأل إن كان يستطيع أن يطوي صفحة الماضي ويبدأ من جديد.
الفيلم يقدم للمشاهدين شخصية نقيض البطل بشكل لافت، إذ تجمع شخصية نيكولا الكثير من المتناقضات، بين الحب والعنف، والرغبة في البقاء مع أحبائه والحاجة إلى الرحيل. دراما تحمل الكثير من الجوانب الإنسانية والمأسوية كذلك، وبطل يصعب توقع خطواته القادمة، فبينمايبدو على حافة الانهيار نجده يجاهد ليقطع أشواطًا إضافية ولا يخسر أحباءه، لنستمر في التساؤل: متى سيتوقف عن المحاولة؟
يذكر أن افتتحت، مساء الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.
الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.
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