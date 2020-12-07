اليوم.. محاضرة للمؤلف الروسي الكبير أندرية كونشالوفسكي ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الرابعة والنصف من مساء اليوم، الأثنين، محاضرة مع المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي تحت عنوان "التمرد الطبيعي"، في دار الأوبرا المصرية، وتدير الحوار الإعلامية إي نينا روث، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.
أندريه كونشالوفسكي، هو مخرج وسيناريست ومنتج روسي، أشهر أعماله فيلم “uncle vanya”، الذي يعد واحدا من أعظم الأعمال في تاريخالسينما الروسية، كما صنع عدة أفلام شهيرة ناطقة بالإنجليزية من بينها “runaway train” سنة 1985، الذي ترشح لثلاثة جوائز أوسكار، كما نال كونشالوفسكي الإشادة على الشاشة الصغيرة، وفاز بجائزتي إيمي وجولدن جلوب.
أخرج أندرية العديد من الأعمال الأوبرالية والمسرحية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في 2020. وانتهى كونشالوفسكيمن العمل على فيلمه الوثائقي “homo sperans”.
يذكر أن افتتحت ، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.
الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.
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