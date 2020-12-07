"MBC مصر2" تبدأ في إعادة عرض "بنات خارقات" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أجواء مُختلفة من الفانتازيا الكوميدية تشهدها أحداث مُسلسل "بنات خارقات" الذي تبدأ قناة "MBC مصر2"، عرضه يومياً بداية من غدا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً

ويجمع المسلسل الفنانات شيري عادل، ويسرا اللوزي، وريهام حجاج وباقة مُنتقاه من نجوم الدراما.

تدور أحدث مسلسل "بنات خارقات" في أجواء أسطورية حول شخصية "سوبر مان" الذي يزور مصر لمهمة خاصة، ولكن المُصادفة تجعله يغير وجهته بعد أن يقع في حب إمرأة مصرية وينجب منها ثلاث فتيات يملُكن قوة خارقة، ثم تتواصل أحداث المسلسل الكوميدي في أجواء من الفانتازيا الساخرة، عندما تكبر الفتيات ويحاول زوج والدتهن الذي يُجسده بيومي فؤاد إستقطابهن للعمل في الملهى الليلي الذي يمُلكه.

"بنات خارقات" يُشارك فيه مع شيري عادل، ويسرا اللوزي، وريهام حجاج، كل من بيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وأحمد صيام، وكريم عفيفي، والمسلسل كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه حسام علي.

يُعرض مسلسل "بنات خارقات" على "MBC مصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 الساعة 11:00 مساءً.