صدقي صخر يحضر افتتاح مسلسله "أنصاف مجانين" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضر الفنان صدقي صخر مساء أمس عرض مسلسله الجديد "أنصاف مجانين" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير.

ويعتبر أول حدث من نوعه في مهرجان مصري وعربي أن يتم عرض مسلسل خلال فعاليات مهرجان سينمائي، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه المنصات الألكترونية حالياً في الصناعة.

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والتصميم، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

بالإضافة لمسلسل "أنصاف مجانين" يشارك صدقي صخر في الفيلم القصير " الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري المشارك في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي سيعرض يوم الاثنين 7 ديسمبر.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.