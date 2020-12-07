تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تنشر صورة لقبر طليقها بعد زيارتها له وتوجه له رسالة غير متوقعة

زارت الفنانة الكويتية شوق الهادي قبر طليقها الراحل بدر الماس بعد وفاته بشهر.

ونشرت شوق صورة لقبر الماس وعلقت قائلة: مر شهر على وفاتك وكأننا بالأمس فقدناك وفقدك جرح لايبرأ،رحل جسدك ولم يرحل ذكرك ولا صوتك ولارحلت صورتك من مخيله محبينك،رحمك الله بمقدر وجع فراقك،اللهم أجعل ذالك الوجه المنير في أعلى مراتب النعيم وأجمعنا فيه يارب العالمين .

وتوفي الماس قبل شهر من الآن في حادث بمدينة هيوستن الأمريكية أثناء استقلاله لدراجته البخارية.

وكانت شوق الهادي انفصلت عن طليقها قبل رحيله بفترة لأسباب غير معلنة لكنها أعلنت ندمها على هذا الأمر بعد وفاته.

