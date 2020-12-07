شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار مقتنيات نجوم هوليوود.. زادت عن سعرها الأصلى 35 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيعت خوذة طيار ارتداها النجم العالمي توم كروز في فيلمTop Gun بمبلغ 108000 دولار، وقبعة ضابط البحرية البيضاء التي ارتداها كروز في A Few Good Men ب9,375 دولارًا ، بالإضافة إلى سيف استخدمه بروس ويلز في فيلم Pulp Fiction عام 1994 بمبلغ 35200 دولار ، اي 35 ضعف قيمته الأصلية وهي 1500 دولار.



شون كونري

وقالت دار مزادات جوليانز إن مسدسا استخدمه النجم الراحل شون كونرى فى أول أفلام سلسلة جيمس بوند بيع مقابل 256 ألف دولار فى مزاد أقيم فى بيفرلى هيلز، مشيرة إلى أن السعر تجاوز تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة في تاريخ السينما.

وأصبحت المشاهد التي يظهر فيها المسدس نصف الآلي وهو من طراز (والثر بي.بي)، وكذلك الطراز الأصغر (بي.بي.كيه)، أحد أشهر المشاهد في سلسلة الأفلام الشهيرة، واستخدمه كونري في فيلم (دكتور نو) في 1962.