غدا في مهرجان القاهرة.. محاضرة للمؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، محاضرة مع المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي تحت عنوان "التمرد الطبيعي"، في دار الأوبرا المصرية، وتدير الحوار الإعلامية إي نينا روث، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

أندريه كونشالوفسكي، هو مخرج وسيناريست ومنتج روسي، أشهر أعماله فيلم “uncle vanya”، الذي يعد واحدا من أعظم الأعمال في تاريخ السينما الروسية، كما صنع عدة أفلام شهيرة ناطقة بالإنجليزية من بينها “runaway train” سنة 1985، الذي ترشح لثلاثة جوائز أوسكار، كما نال كونشالوفسكي الإشادة على الشاشة الصغيرة، وفاز بجائزتي إيمي وجولدن جلوب.

أخرج أندرية العديد من الأعمال الأوبرالية والمسرحية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في 2020. وانتهى كونشالوفسكي من العمل على فيلمه الوثائقي “homo sperans”.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.